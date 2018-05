5 maggio 1946: giocata la prima schedina del Totocalcio

Un appuntamento e una speranza per tantissimi appassionati di calcio, la mitica schedina del Totocalcio debutta in tutti i bar italiani il 5 maggio 1946, al costo di 30 lire.



Il gioco fu inventato da tre giornalisti sportivi, Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo, in un'Italia ancora intenta a riprendersi dalle ferite della seconda guerra mondiale.



Basandosi su concorsi analoghi esistenti in Svezia il trio fondò la SISAL, Sport Italia Società a Responsabilità Limitata. Inizialmente si poteva giocare su 12 incontri più 2 di riserva. Erano già stati inventati i segni "1" per la vittoria in casa, "2" per quella in trasferta e "X" per il pareggio.



La schedina si chiamava concorso SISAL-CONI, il nome Totocalcio sarebbe nato nel 1948 con il passaggio ai monopoli di stato.

A partie dal concorso numero 20 si aggiunse una tredicesima partita alle dodici previste, da cui nacque l'espressione "Fare 13 al totocalcio".



La prima vincita arrivò a due mesi dal lancio della prima schedina, con un "12" di 463.846 lire, corrispondenti a 4 anni di paga per un operaio dell'epoca.



Il montepremi più alto registrato fu di oltre 34 miliardi di lire (per la precisione 34.470.967.370) il 5 dicembre 1993, ma venne diviso fra 472 giocatori che vinsero 12 milioni di lire circa l'uno.



Le vincite più alte invece ci furono il 7 novembre 1993, furono realizzati tre tredici che pagavano ciascuno circa 5 miliardi del vecchio conio. Ogni giocatore incassò 5.549.756.245 lire.