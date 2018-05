Didattica inclusiva: una lezione del docente Stella per aspiranti insegnanti

Giacomo Stella, fra i più impegnati e affermati accademici italiani sul fronte dei disturbi specifici di apprendimento ha tenuto una lezione dedicata agli studenti dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Il docente, direttore scientifico dei Master sui DSA, ha approfondito quella che viene definita didattica inclusiva: una didattica democratica perché dà a ciascuno i mezzi per poter apprendere. "L’insegnante deve essere un facilitatore dell’apprendimento e la scuola deve essere il luogo dove questo accade - spiega Stella – anche se è spesso un passo indietro rispetto alle nuove tecnologie e alle nuove esigenze di chi apprende, ma gli insegnanti che si troveranno davanti alle nuove generazioni - continua - dovranno essere preparati alla sfida".

Ha spiegato inoltre di come la didattica inclusiva non è rivolta però soltanto a chi ha esigenze speciali, perchè "può essere applicata – evidenzia il docente - a tutta la classe e aumenta il livello di comprensione dell’intera popolazione di alunni".