San Marino Game Convention 2018: dopo 20 anni ancora si gioca

Da oggi fino a domenica torna al Palace Hotel torna la San Marino Game Convention, la manifestazione ludica dedicata al gioco da tavolo

È partita la ventesima edizione della San Marino Game Convention, organizzata dall'Associazione Sammarinese Giochi Storici, la manifestazione ludica dedicata al gioco da tavolo che fino a Domenica al Palace Hotel si propone di conquistare appassionati, ma anche visitatori occasionali.

Un contenitore ludico di tornei, come quelli del Cubo di Rubik, di partite “libere” e demo di nuovi giochi, alcuni dei quali astratti.

Gioco come strumento di socializzazione e divertimento, il San Marino Game Convention è il salotto del “buon gioco...giocato”, lo definiscono gli organizzatori.

La manifestazione è suddivisa in varie sezioni che ospitano le varie attività ludiche in programma. Dalla sezione di giochi da tavolo, che accoglie al suo interno anche il Raduno Nazionale Giocatori di Board-Wargames, a quella di modellismo statico, dedicato all'esposizione di modelli militari. Un'ulteriore sezione è dedicata al Wargames, che ospita fino a domani Dadi.com, uno dei più grandi showroom del sud d'Europa.

Giornate clou per la manifestazione domani e domenica.

Intanto domani mattina la conferenza storica dedicata a celebri battaglie e tecniche militari.