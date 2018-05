Prodotti della terra e lavoro degli agricoltori: tradizione e novità alla Fiera Agricola

Fino a domani negli spazi di Fonte dell'Ovo, Parco di Montecchio e Casa Fabbrica torna la 19^ edizione della Fiera Agricola del Consorzio Terra di San Marino

In apertura al secondo giorno di Fiera Agricola di San Marino una mattinata di sole, dopo la pioggia di ieri sera che non ha regalato una serata affollata come ci si aspettava.

Presenti i Capitani Reggenti che hanno visitato gli stand delle cooperative socie del Consorzio San Marino. Insieme a loro anche i Segretari di Stato all'Ambiente Augusto Michelotti e alla Cultura Marco Podeschi e l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni.

La visita è proseguita poi verso la mostra delle attrezzature agricole e le esposizioni commerciali, ma anche di associazioni di volontariato della Repubblica.

Visita al Museo della Civiltà contadina e delle Tradizioni, prima della Santa Messa celebrata dal Vescovo Monsignor Andrea Turazzi.

Nel pomeriggio apertura ufficiale della manifestazione: dalla conferenza sulla biodiversità alle prove della prima edizione del Palio Agricolo dei Castelli.



Sulla Fiera Agricola, arrivata invece alla 19esima edizione, la Presidente del Consorzio Terra di San Marino, Aida Selva