A San Marino la prima "Biological Company" europea

Tavola rotonda con i Segretari di Stato Santi e Zafferani su sinergia tra sanità pubblica e privata

A Fiorina la prima “Biological Company Europea”. Si chiama “Tiss'You”, opera nel settore delle biotecnologie e della medicina rigenerativa e di fronte ad una platea qualificata ha organizzato un forum sulla sinergia tra sanità pubblica e privata.



“Tiss'You” si presenta e lo fa con un evento che ha visto un'ampia partecipazione: un forum sulla sinergia tra sanità pubblica e privata a cui sono intervenuti anche i Segretari di Stato alla sanità e all'industria, Santi e Zafferani. Entrambi hanno salutato con favore la nascita della prima “Biological Company Europea”. Una realtà in terra sammarinese che si occupa contemporaneamente di ricerca, sviluppo e produzione di biotecnologie. Tra i molteplici ambiti di applicazione c'è quello ortopedico dove la sperimentazione ha già dato risultati confortanti, come ha rivelato il professor Stefano Zaffagnini dell'Istituto Rizzoli di Bologna. Le cellule staminali prelevate dal grasso e iniettate nell'articolazione offrono performance migliori rispetto all'acido ialuronico, utilizzato di routine per attenuare lo stesso tipo di problema.

All'interno della struttura – come ha spiegato l'amministratore delegato Paolo Fattori – ci sono i laboratori, la produzione e la clinica, per il trattamento a 360° delle malattie degenerative con un approccio curativo e conservativo e non più sostitutivo.

(Nel video le dichiarazioni del Presidente Tiss'You Marco Maniero e del Professor Stefano Zaffagnini)