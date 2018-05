Studenti a lezione da "Progetto Cuore"

Terza lezione, oggi, per i ragazzi delle seconde medie con il “Progetto Cuore” e la “Società sammarinese di cardiologia”. Nell'appuntamento odierno gli studenti si sono recati negli ambulatori per apprendere i rudimenti del trattamento di emergenza in caso di arresto cardiaco ed anche l'impiego del defibrillatore semiautomatico, con dimostrazione su manichino.