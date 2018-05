Ucraina: Kiev vuol riprendere Donbass e Crimea

in arrivo nuove armi Usa mentre il paese si prepara alla finale di Champions League

D'ora in poi non ci sarà più alcuna operazione antiterroristica in Ucraina ma purtroppo la guerra nel Donbass non si è fermata.



La ripresa delle operazioni delle “forze unite” nell'area delle ostilità nel Donbass ha coinciso con l'arrivo di armi letali dagli USA. Negli ambienti politici e militari europei la fornitura di questa assistenza è percepita in modo molto critico per l'eventuale escalation del conflitto. Al quartier generale dicono che hanno lo scopo opposto ma non negano che le operazioni OUF continueranno fino a quando Donbass e Crimea torneranno in Ucraina.



In previsione dell'Eurovision, le “fanzones” sono già state aperte. Melovin, che rappresenta l'Ucraina all'Eurovision Song Contest di Lisbona, quest'anno è tra i primi cinque favoriti. Lo si è appreso dal sito web del concorso. Secondo i bookmaker, l'artista entrerà nelle finali dal quarto posto.



Nel frattempo, la capitale ucraina si prepara ad ospitare la finale di Champions League il 26 maggio. Real Madrid e Liverpool si incontreranno a Kiev sul campo di calcio dello stadio "Olimpiyskiy". Si attendono 70mila spettatori, amanti del calcio. La maggior parte di loro, naturalmente, arriveranno dall'Inghilterra e dalla Spagna. Per il giorno della finale gli hotel sono tutti prenotati e i prezzi degli appartamenti nel centro-città sono quadruplicati. Attesi agli aeroporti di Kyiv ben 130 voli charter.



Victoria Polischuk