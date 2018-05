6 maggio 1994: inaugurato il tunnel della Manica che collega Francia e Regno Unito

Il tunnel della Manica - la galleria ferroviaria lunga oltre 50 km che unisce il comune britannico di Cheriton nel Kent a quello francese di Coquelles, vicino a Calais passando sotto il fondo del Canale della Manica - è stato inaugurato il 6 maggio 1994, dopo numerose false partenze. In italiano è comunemente chiamato Eurotunnel, ma in realtà questo è il nome della società concessionaria della gestione del tunnel fino al 2086.

È il tunnel con la parte sottomarina più lunga al mondo e, nella sua lunghezza complessiva, è il terzo, con il primato della galleria di base del San Gottardo in Svizzera e dopo la galleria Seikan in Giappone.

I lavori di costruzione durarono 7 anni e si conclusero con la realizzazione di tre tunnel paralleli: due in cui circolano i treni e uno, posto in mezzo, che viene utilizzato dal personale di servizio per interventi di manutenzione.

Il giorno dell’inaugurazione a Calais erano presenti la Regina d’Inghilterra Elisabetta II e il presidente francese Mitterand.