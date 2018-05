Sanità: avviso alla cittadinanza, cambiano gli orari di alcune farmacie

Oggi (lunedì 7 maggio), domani (martedì 8) e giovedì 10 maggio, la farmacia di Faetano chiuderà anticipatamente alle 13 anziché alle 13:45.

L' Iss comunica inoltre che per inventario, nelle giornate di domani e di mercoledì 9 maggio resterà chiusa al pubblico invece la farmacia di Serravalle ubicata all'interno del Centro Commerciale Atlante.

Sempre per inventario, sarà chiusa nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 maggio la farmacia di San Marino Città in Centro Storico.