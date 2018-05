8 maggio 1886: viene brevettata la Coca-Cola

Forse la bibita più popolare del mondo, la Coca-Cola era nata inizialmente come rimedio per il mal di testa e la stanchezza.



Quella di John Pemberton, farmacista, era una variazione del cosìdetto "vino di coca", una miscela di vino e foglie di coca che aveva riscosso grande successo in Europa. Il primo nome della bevanda, brevettata l'8 maggio 1886, era "Pemberton's French Wine Coca".



Doveva essere un farmaco, ma a causa di un errore era stata messa acqua gasata nel composto. Pemberton capendone le potenzialità commercializzò il liquido ai suoi clienti come bevanda.



A causa delle restrizioni della legge sugli alcolici dell'epoca, l'alcool venne poi tolto dal prodotto. Come rimpiazzo furono scelte le noci di cola. Fu dall'unione di questo frutto alle foglie di coca che nacque il nome Coca-Cola.



Purtroppo Pemberton non riuscì a far fruttare la sua idea. A causa dei mezzi finanziari limitati dovette vendere per 2.300 dollari, la formula e i diritti di utilizzo del marchio all'imprenditore Asa Candler.



Per mano sua il 29 gennaio 1892 nacque la Coca-Cola Company e la bibita fu lanciata su larga scala.



Fu un successo immediato che non smise mai di crescere. Secondo le ultime stime 1,8 milardi di bottigliette ne vengono bevute ogni giorno.