Festeggiamenti secolari: a spegnere 100 candeline è la genovese Giuseppina Barducco



Un festeggiamento speciale alla Fiorina. 100 le candeline spente dalla "giovane" Giuseppina

È passato un secolo e non si fa per dire. E' di nuovo tripla cifra alla Fiorina.

Candeline impegnative, ma spente con il sorriso e con gli occhi di chi ha vissuto una vita piena di amore.

Lei è Giuseppina, genovese nata da mamma Maria e papà Francesco. Ha lavorato per alcuni anni in una ditta di alimentari a Genova, dove ancora vive l'unica sorella in vita, Maria che ancora la telefona spesso.

Incontra un sammarinese, Settimio, durante una vacanza in Repubblica. Il loro è subito un amore travolgente tanto che dopo soli 3 mesi decidono di sposarsi.

"Mi trattava come una principessa" le parole di Giuseppina che racconta di essere sempre stata ricoperta di regali e fiori, ma soprattutto affetto.

A festeggiare questo momento insieme a lei anche i suoi nipoti.

È entrata nella residenza 16 anni fa e si è ambientata fin da subito, distinguendosi per la sua signorilità e stabilendo buoni rapporti con gli operatori e gli altri ospiti.

Per festeggiare questo speciale traguardo il Capitano di Castello di Domagnano Gabriel Guidi ha consegnato sia a Giuseppina, che a Maria che ha festeggiato il mese scorso, un diploma e una medaglia di appartenenza al castello.





Nel video l'intervista a Giuseppina Barducco e a Eraldo Reggini.



Silvia Sacchi