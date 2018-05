E' il giorno della prima semifinale a Eurovision 2018. San Marino è nella seconda e potrebbe ricevere i voti italiani

Grande incertezza sui 10 Paesi che passeranno il turno per accedere alla finale di sabato

Grande incertezza per la prima semifinale di Eurovision. San Marino gareggerà nella seconda, e potrà votare a favore anche l'Italia. Chissà se lo farà.



E' il giorno della prima semifinale dell'Eurovision 2018. Alla Altice Arena 19 Paesi si giocheranno un posto per la finalissima di sabato, anche se saranno solo in 10 a passare. E' dunque un giorno di attesa per San Marino, che solo da domani inizierà le prove che porteranno, in serata, alla jury rehearsal, la prova davanti alla giuria che, da sola, assegna il 50% del voto totale, e giovedì tornerà sul palco per la seconda semifinale. Alle semifinali si esibiscono anche le Big 5, i 5 Paesi principali che vanno in finale di diritto, cui si aggiunge ogni anno il Paese ospitante, quindi in questo caso il Portogallo, e nella semifinale con San Marino quest'anno ci sarà anche l'Italia, con la coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro. Dettaglio importante, l'Italia può votare nella semifinale che vede gareggiare San Marino e chissà se arriverà qualche voto a favore. Vedremo. Ma chi ha le maggiori chance di passare il turno, questa sera?



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Vincenzo Sangrigoli, Radio Flash; Simone Zani, All Music Italia; William Lee Adams, Wiwibloggs