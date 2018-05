Guido Bellatti Ceccoli: una borsa di studio a Strasburgo in sua memoria

Verrà bandita dal Centro Relazioni Internazionali dell'Università in collaborazione con Dipartimento e Segreteria Esteri.

Il Centro per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino, in collaborazione con il Dipartimento e la Segreteria per gli Affari Esteri, bandirà una borsa di studio intitolata a Guido Bellatti Ceccoli, scomparso nello scorso mese di ottobre all'età di 54 anni.



Giurista e storico, avvocato e giornalista, diplomatico di carriera, Bellatti Ceccoli si era distinto, tra l’altro, per l’azione diplomatica presso il Consiglio d’Europa. Proprio a Strasburgo il vincitore o la vincitrice della borsa di studio potrà recarsi a frequentare il Master in Global Affairs presso il quale Ceccoli fu docente.



Il Master ha durata biennale ed è organizzato dall’Università Rey Juan Carlos di Madrid con cui il Centro sammarinese ha stretto una stimolante e proficua intesa. Offre una formazione internazionalistica di notevole livello, valorizzata anche dalla sede di Strasburgo, una delle città fulcro della diplomazia. L’intesa fra l’Università Rey Juan Carlos e l’Università di San Marino permetterà a San Marino di onorare la memoria di un suo valido diplomatico a pochi mesi dalla prematura scomparsa, sostenendo concretamente i giovani sammarinesi nella conoscenza della vita internazionale e verso una carriera internazionale. Le informazioni sul Master sono disponibili su questo sito.