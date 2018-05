"Per una volta" scelte che cambiano la vita

Convegno organizzato dalla Prefettura

A pochi giorni dall'ultimo caso di overdose, Rimini si ferma a riflettere con un convegno organizzato dalla Prefettura, che ha coinvolto scuole e forze dell'ordine. Sul palcoscenico Luca Pagliari, 'storyteller', insieme ai ragazzi, in una storia dal finale aperto. L'invito del Questore " le imprese del divertimento devono essere coinvolte nel sistema prevenzione"



Il messaggio e l’entusiasmo di Crystel, promessa dello sci morta a 19 anni per una pasticca di ecstasy, non vuole dare risposte agli studenti delle scuole superiori di Rimini che hanno partecipato al convegno organizzato dalla Prefettura. Nessun ‘grillo parlante’ nel format nuovo ed intenso che il giornalista Luca Pagliari ha portato sul palco del teatro Tarkovskij

Attorno alle parole e alle immagini, il dibattito per un’analisi a più voci sulle incidenze negative di alcool e droga nelle scelte che verranno

Un momento per ritrovarsi, anche tra gli addetti ai lavori, per sondare tutte le profondità delle sfaccettature di un impegno comune, che deve coinvolgere anche le imprese del di-vertimento. Lo ribadisce con forza il questore Maurizio Improta, famoso per quella ‘mano pesante’ che lo spinse a chiudere il Cocoricò per quattro mesi nel 2015, dopo il dramma di Lamberto Lucaccioni, stroncato a 16 anni da un overdose

Nel video l'intervista a Luca Pagliari, al Prefetto Gabriella Tramonti ed al Questore di Rimini Maurizio Improta

