San Marino fuori da Eurovision 2018: niente passaggio in finale

Passano i Paesi favoriti, da Norvegia a Svezia all'Australia. Fuori, un po' a sorpresa, anche la Russia

Niente da fare per San Marino, la canzone “Who we are”, scelta al termine di un lungo talent show organizzato dalla 1in360 e dalla San Marino Rtv, cominciato lo scorso anno e che ha visto infine trionfare Jessika e Jenifer, non è riuscito a superare lo scoglio della semifinale che, per la piccola Repubblica, appare davvero insormontabile.



Nonostante l'ottima performance offerta dalle due cantanti, nonostante i robottini che tanta curiosità hanno suscitato tra i fans e gli addetti ai lavori, San Marino deve tornare a casa ancora una volta senza la possibilità di poter partecipare alla finale.

Passano invece per la serata di sabato Serbia, Moldavia, Ungheria, Ucraina, Svezia, Australia, Norvegia, Danimarca, Slovenia e Olanda.



Francesca Biliotti