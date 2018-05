Funzione Pubblica: possibilità di stage nella Pa per 4 laureati

La Funzione Pubblica ha indetto due Bandi di selezione per titoli e colloquio per l’ammissione di quattro laureati a stage presso la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività di formazione connesse allo studio della compatibilità dell’ordinamento sammarinese con le norme comunitarie, nell’ambito del percorso di associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea.



Tra i requisiti richiesti da entrambi i Bandi:

avere età non superiore ai 40 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

essere disoccupato o inoccupato;

possedere buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

avere il godimento dei diritti civili e politici.



Le domande vanno consegnate alla Direzione Generale della Funzione Pubblica, in via della Capannaccia, 13, San Marino, entro il 24 maggio 2018.



I bandi sono scaricabili al link http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-selezione-e-concorsi.html .