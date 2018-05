Intolleranza, razzismo e odio in rete: Repubblica Futura e alcuni giovani sammarinesi prendono posizione

Contro l'odio e il razzismo, una delegazione di Repubblica Futura ieri in visita alla Cooperativa InVolo, la realtà in cui lavorano i due ragazzi africani residenti alla casa San Michele, vittime dell'episodio di intolleranza dei giorni scorsi.

"Esiste anche una San Marino diversa da quella scaturita da questo triste episodio" hanno ricordato comunicando tutta la loro vicinanza e sostegno ai due giovani.

A prendere le distanze da reazioni di razzismo anche alcuni giovani sammarinesi provenienti da varie realtà associative e non. "Stereotipi, accuse, insulti e incitamento all’odio sono stati i protagonisti più evidenti sulle “piazze” social sammarinesi – dicono i ragazzi - arrivando addirittura ad augurare la morte e creando una situazione allarmante".

Per dare voce a queste posizioni alternative alla violenze una marcia, domenica prossima, non di protesta, ma per approfondire i temi dell'accoglienza e diversità attraverso l'arte la musica e il dialogo.