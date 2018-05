Rimini: purtroppo oggi è il giorno...addio Velvet

Un post del Velvet club con i lavori di demolizione dello storico locale rock riminese.

Un pezzo di storia che se ne va e che mette un po' di tristezza in tutti quelli che passano in questi giorni per via Sant' Aquilina. Le ruspe stanno completando il lavoro per fare posto ad una fabbrica di birra con annesso Pub.



Si chiude il libro dei ricordi per chiunque l'abbia vissuto nel pieno degli anni Novanta, quando sul palco si alternavano Afterhours, Bluvertigo o Subsonica. Un pezzo di storia che sulla pagina facebook del locale viene ricordata da tanti.