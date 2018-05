E' la semifinale di San Marino: anche l'Italia, con Ermal Meta e Fabrizio Moro, ci augura buona fortuna

I due cantanti che gareggeranno sabato alla finale auspicano che gli italiani votino per San Marino

Questa sera la seconda semifinale a Lisbona, San Marino sul palco dell'Eurovision, anche i cantanti italiani Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno voluto augurarci in bocca al lupo.



Ed è arrivata la serata tanto attesa per San Marino e per Jessika e Jenifer che la rappresenteranno, la seconda semifinale dell'Eurovision, ci giochiamo il passaggio alla finalissima di sabato. Le ragazze hanno finito tutte le prove, ora non resta che l'esibizione live in cui dovranno solo cantare ed esibirsi al meglio delle loro possibilità. Intanto abbiamo raccolto qualche parere dei colleghi in sala stampa e l'appello al voto, perché l'Italia stasera può votare per San Marino, di due fans dell'ultima ora ma molto molto speciali, Ermal Meta e Fabrizio Moro.



Francesca Biliotti



Ecco come fare per votare dall'Italia o per gli italiani a San Marino: un massimo di 5 voti con un sms al 4754750, o chiamando da rete fissa 894222, specificando il codice 04



Nel video le interviste a Ermal Meta e Fabrizio Moro (cantanti Italia); Elisabetta Casarin (Radio Stonata); Ivan Gabrielli (Radiocorriere Tv); Enrico Picciolo (Eurofestival Italia)