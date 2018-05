Stasera la seconda semifinale Eurovision, con San Marino sul palco. Anche l'Italia può votare

Ieri la prova davanti alle giurie, Jessika e Jenifer l'hanno eseguita senza sbavature

Questa sera la seconda semifinale dell'Eurovision di Lisbona. Ieri sera intanto le cantanti che rappresentano San Marino hanno terminato la prova più importante, quella davanti alle giurie.



L'area riservata agli artisti, la cosiddetta delegation bubble, suddivisa in camerini, uno per ogni Paese partecipante, prima delle prove ufficiali è una baraonda colorata e chiassosa di culture diverse. C'è chi prova, chi ripassa la parte, chi si diverte a fare foto strane, chi schiarisce la voce, o quasi.

Jessika e Jenifer sorridono, ma la tensione c'è tutta, Jenifer prova a stemperarla facendosi un selfie con la mamma che in questi giorni le è sempre stata vicino. Ultime prove anche per Joanna e Carlotta, le ballerine portoghesi che accompagnano la performance di San Marino.

Nella stessa semifinale si esibisce anche Malta, con Christabelle, che ha imparato l'italiano seguendo i programmi in tv.

Per gli artisti è tempo di andare sul palco, vengono chiamati in ordine di apparizione, San Marino è il quarto Paese in gara. Durante l'esibizione, inibita alle telecamere, la delegazione sammarinese è tesa e attenta. Ma non ci sono sbavature, ne sono convinte anche le ragazze tornando ai camerini.



Gli italiani in Repubblica, e in territorio italiano, possono votare questa sera per San Marino: un massimo di 5 voti con un sms al 4754750, o chiamando da rete fissa 894222, specificando il codice 04.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Christabelle, cantante Malta, e a Jenifer e Jessika



Radiocorriere rilancia San Marino