Accesso nei Centri Storici: slitta a settembre il nuovo regolamento

Dopo le perplessità sollevate, la segreteria agli Interni rivede la tempistica di attuazione, in attesa di un confronto. Ma resta fermo il principio: “il Centro Storico va tutelato - dice Zanotti - al pari dei residenti e degli operatori"

Confronto e successiva operatività del nuovo regolamento rimandati a settembre. La segreteria agli Interni apre alle esigenze sollevate da residenti ed esercenti dei Centri Storici - di Città, ma anche di Borgo Maggiore. Uno stop anche “per evitare a operatori economici e residenti di doversi occupare degli adempimenti necessari, se pur minimi, in un momento che coincide con le attività turistiche più intense” - così scrive la Segreteria, che nel frattempo invierà a Giunte, Associazioni di categoria, residenti stessi, una nuova proposta sulla quale ragionare, già comprensiva delle osservazioni scaturite durante i confronti tenuti sinora.

Nel frattempo, restano le regole attualmente in vigore; arriva rassicurazione sul sistema di video sorveglianza che, in uso per monitorare il numero di accessi, è attiva previo nulla osta da parte del Garante dei dati, così come garanzie giungono in merito alle disposizioni per limitare al il transito dei mezzi dello Stato.

La nuova proposta viene dettagliata nelle sue disposizioni principali, ma soprattutto nelle linee di principio: “Modifiche al regolamento – dice il segretario agli Interni Zanotti - che nascono dalla volontà di preservare il Centro Storico di San Marino e di Borgo Maggiore, dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, nella consapevolezza che alcune restrizioni sono inevitabili, vista la conformazione del territorio”.



AS