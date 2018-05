Dopo le tensioni sui social, in Città domani 13 maggio la marcia contro l'odio

Dalle ore 16,30 l'evento al quale parteciperanno diverse realtà, dalle istituzioni civili alle organizzazioni religiose e di volontariato, fino ad Arcigay e Anpi dall'Italia.

Si lavorava all'evento già da tempo. Ma il caso ha voluto che proprio qualche giorno prima della "Marcia contro l'odio" avvenissero fatti di cronaca che hanno portato a un inasprimento sociale sul Titano, con uno scontro andato in scena per giorni sui social network tra chi vede con timore lo straniero o il possibile arrivo di migranti e chi invita all'accoglienza. Ne abbiamo parlato con Ana Marina Lozica (guarda il servizio), presidente della Commissione politiche giovanili che ha dato supporto all'organizzazione dell'evento.



Si partirà da piazza delle Nazioni unite con una passeggiata in centro fino al Pianello con momenti di riflessione, attori e ospiti. Vicini cammineranno rappresentanti delle istituzioni – tra queste, la Commissione Pari Opportunità e la Csd Onu - organizzazioni di volontariato e religiose. Prevista dall'Italia, tra le altre, anche la partecipazione di Arcigay e Anpi.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista ad Ana Marina Lozica, presidente della Commissione politiche giovanili