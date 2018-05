San Marino non passa alla semifinale, e sui social è ancora polemica per l'anno scorso

Jessika e Jenifer non hanno comunque perso sorriso e entusiasmo: la performance è andata bene

San Marino non passa lo scoglio semifinale ed è eliminato dall'Eurovision. Durante la diretta sui social c'è stata ancora polemica per quanto accaduto l'anno scorso.



Diciamolo subito, l'impresa era davvero titanica. Quest'anno San Marino non solo si esibiva nella primissima parte della seconda semifinale, posizione mai felice all'Eurovision, ma era in compagnia di veri e propri giganti della manifestazione: Svezia, Moldavia, Australia, Russia, Romania. E queste ultime due non ce l'hanno nemmeno fatta, è la prima volta da quando partecipano, segno che nulla può essere dato davvero per scontato.

Nonostante questo, le ragazze che hanno rappresentato San Marino, Jessika e Jenifer, hanno eseguito la performance al loro meglio, mentre sui social, con l'hashtag #SanMarino era di nuovo polemica per i voti dati al cantante italiano un anno fa, ritenuti ingenerosi.

La serata intanto proseguiva, presente in green room con la delegazione anche il Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo, una delle conduttrici ha interagito col robottino sammarinese, ma quando si è trattato di andare al sodo è apparso chiaro che la Repubblica non ce l'avrebbe fatta. Le ultime due ad essere state chiamate in finale sono state Olanda e Danimarca, che in principio erano date per scontate da tutti.

E mentre c'è chi giustamente festeggia il passaggio alla finale di sabato, Jessika e Jenifer hanno dimostrato di non aver perso il sorriso e l'entusiasmo, partecipando anche alle gioie altrui. Hanno dato tutto quello che potevano.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Alessandro Capicchioni capo delegazione San Marino