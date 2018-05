Usot: richiesto un intervento urgente sulla raccolta porta a porta in centro storico

“Un incontro per modificare alcuni aspetti della raccolta porta a porta che stanno causando serie difficoltà agli operatori in centro storico”. Lo fa sapere l'USOT, l'unione sammarinese operatori del turismo, in un comunicato stampa. L'incontro, continua USOT, è stato richiesto lo scorso marzo e non avendo ricevuto nessuna risposta l'organizzazione evidenzia di aver “già preso i primi contatti con l'azienda autonoma di stato per i servizi pubblici”. L'unione degli operatori del turismo sollecita l'ente competente in questa materia ad attivarsi immediatamente per risolvere le numerose problematiche nella gestione dei rifiuti che causano “gravi danni d'immagine e di aspetto igenico sanitario”.