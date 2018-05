Sulle vie dell'Ambra: verso il riconoscimento come itinerario Culturale Europeo

Prima Conferenza delle Città Italiche sulle Vie dell'Ambra domani alle ore 9.30 alla Sala Polivalente di Serravalle

Valorizzare il territorio con un antico itinerario interessato dalla diffusione dell'Ambra prodotta dal bacino del Mar Baltico. Domani mattina alla Sala Polivalente di Serravalle una prima conferenza Programmatica delle Città Italiche sulle Vie dell’Ambra organizzata dal Centro Civia e promossa dalla Segreteria di Stato al Turismo..

Verrà presentato il Progetto per cui si richiederà al Consiglio d'Europa anche il riconoscimento di "Itinerario Culturale Europeo".

Verranno inoltre poste le basi per la costituzione di un Comitato Promotore San Marino/Italia formato da soggetti pubblici e privati della Cultura e del Turismo.

L'obiettivo del progetto: creare un grande network per la valorizzazione culturale, turistica ed economica, ponendo proprio la Repubblica di San Marino nel ruolo guida di questo processo di sviluppo.

I siti d'ambra italiani sono oltre 1000, riconducibili a splendidi borghi e anche i reperti della Civiltà Villanoviana di Verucchio testimoniano una diffusa presenza di antiche comunità.

Nella conferenza due momenti: uno riferito all'aspetto culturale e storico e l'altro alla promozione turistica dei territori. Presenti esperti italiani ed illustri accademici.

Nel pomeriggio prevista un escursione al Sito Villanoviano e al Museo Archeologico di Verucchio.



Nel video l'intervista al Segretario Generale del Centro Civia, Pier Luigi Cellarosi