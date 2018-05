Ermal Meta e Fabrizio Moro: "La nostra canzone dice che la vita chiama la vita"

I due cantanti alla finalissima di Eurovision rappresenteranno l'Italia, che si esibisce per ultima

Termina questa sera la 63esima edizione di Eurovision. Incertezza sul vincitore, intanto Ermal Meta e Fabrizio Moro, che gareggiano per l'Italia, ci hanno parlato della loro partecipazione e del loro brano.



E' la sera della finalissima Eurovision 2018. Quale sarà la canzone regina d'Europa? Gli esperti dicono Cipro, con buone possibilità anche per Israele e Francia. L'Italia salirà sul palco per ultima, dunque posizione ottima per Ermal Meta e Fabrizio Moro, che canteranno “Non mi avete fatto niente”. Li abbiamo incontrati e ci hanno parlato di questa esperienza europea, oltre che del loro brano.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Fabrizio Meta e Ermal Meta, cantanti Italia