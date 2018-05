Festa annuale a Montegiardino: in mattinata i Capitani Reggenti in visita al borgo e passeggiata ecologica

L'evento organizzato dalla Giunta di Castello e dalla Parrocchia di San Lorenzo con la collaborazione delle Associazioni e della attività commerciali locali, torna come da tradizione con attività ed eventi

Montegiardino in festa con la tradizionale celebrazione dedicata ai Santi Vincenzo Ferrari e Luigi Gonzaga.

Il più piccolo castello della Repubblica ha ospitato all'interno della sua festa annuale anche la prima tappa delle Eccellenze dei Castelli.

La comunità di Montegiardino ha infatti ricevuto la visita dei Capitani Reggenti, che hanno incontrato la Giunta e le associazioni sportive e culturali nel borgo antico. Nell'ambito del progetto hanno anche visitato "Colori musicali four season" della Scuola Elementare l'Olmo, una mostra di pittura e musica realizzato dai bambini che si sono ispirati ai grandi pittori del passato e ai suoni della natura.

Contestualmente piccolo saluto ai ragazzi delle scuole medie per l'estemporanea di pittura.

Ultima tappa, visita alla sede della società sportiva la Fiorita, durante la quale sono state donate ai Capi di Stati due divise, da subito indossate per la passeggiata ecologica lungo vari itinerari del castello in cui hanno potuto incontrare le varie realtà agricole del Castello.

L'Argentina protagonista della serata con una esibizione di tango e cena a base di asado. Poi musica anni '80.

Domani mattina prevista la Messa Solenne con la partecipazione del Coro Parrocchiale e nel pomeriggio la processione per le vie del paese. L'intrattenimento si aprirà nel pomeriggio con la sfilata di moda e proseguirà con la musica nella serata.