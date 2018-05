A Porto Vallugola messo in sicura il monte San Bartolo

Messo in sicurezza il monte San Bartolo, alle pendici del quale si trova il Porto di Vallugola. Sono infatti terminati in questi giorni i lavori di ripristino dei gabbioni metallici e pietra, a rinforzo della collina. La terra si era mossa dalla falesia a metà marzo, provocando delle piccole frane e smottamenti.



Il Porto di Vallugola, dopo l’intervento sostenuto economicamente dalla nuova società di gestione Mediterranea srl, torna così alla sua piena funzionalità con i suoi 150 ormeggi per altrettante imbarcazioni.



Sono numerosi i servizi offerti dal Porto di Vallugola, che vanta un’imboccatura di 20 metri di larghezza: energia elettrica e acqua in banchina, parcheggio e wi-fi gratuiti, piazzale per stazionamento a secco, squero, alaggio e gru da 5 tonnellate, assistenza all'ormeggio, spiaggia attrezzata e sommozzatore.