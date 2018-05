Fake news, linguaggio d'odio sui social e accoglienza: racconti e testimonianze alla Tavola Rotonda

Si è parlato di odio nella tavola rotonda all'Aula Magna dell'Università, organizzata da Sylvie Bollini, rappresentante di San Marino For The Children, al termine della marcia di ieri.

Racconti del percorso di recupero dei ragazzi della periferia di Nairobi dal giornalista Francesco Cavalli. "Spazzatura" il nome dato a questi giovani, costretti a vivere in baraccopoli. Nel suo intervento anche un accenno alla Carta di Roma con le regole da utilizzare nel linguaggio giornalistico quando si parla di migranti e profughi, sollecitando azioni più concrete anche da parte dell'Ordine dei giornalisti.

Di fake news e del linguaggio d'odio sui social network ha parlato invece il giornalista Brahim Maarad, analizzando anche i fatti avvenuti durante la campagna elettorale americana, ma anche il prima e dopo durante le elezioni italiane.

Durante l'evento sono stati proiettati alcuni video: uno sui messaggi d'odio scaturiti a San Marino dopo l'aggressione e un secondo video sulla guerra congolese, una di quelle "dimenticate, che ha già causato 6 milioni di morti" ha detto il parroco di Dogana Don Raimondo; un approfondimento anche sul tema dell'accoglienza sammarinese, realizzato dall'Università.



Tra i relatori anche rappresentanti dell'Operazione Colomba ad illustrare una proposta di pace per la Siria, tra i quali anche Antonio De Filippis, che sentiamo.