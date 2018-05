Gerusalemme blindata per apertura ambasciata Usa. Scontri a Gaza e Cisgiordania, 1 morto diversi feriti

Israele festeggia l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme mentre è massima l'allerta sul fronte di Gaza e in Cisgiordania.



Infatti arriva notizia dei primi scontri al confine tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Secondo l'agenzia Maan alcuni dimostranti hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica. L'esercito - secondo la stessa fonte - li ha respinti con gas lacrimogeni. L'agenzia Wafa riferisce di 22 feriti.



Scontri tra manifestanti palestinesi e l'esercito israeliano, con scambio di sassate e lacrimogeni, sono cominciati anche in Cisgiordania. In particolare a Betlemme e ad Hebron, ma sono segnalati in altre località come Kalandia, a nord di Gerusalemme.



Oggi la decisione di Donald Trump dello scorso dicembre diventerà realtà, nonostante la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi, dell'Onu e di gran parte della comunità internazionale, Ue compresa, tutti preoccupati che questo passaggio segni la fine della soluzione a 2 Stati.



Ma è proprio sul fronte europeo che si registrano le prime crepe: quattro nazioni delle 28 dell'Ue - Austria, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca - hanno risposto all'invito del ministero degli Esteri israeliano e invieranno loro rappresentanti all'inaugurazione nel quartiere di Arnona, nella parte ovest della città.

Una scelta che sarà seguita, almeno per due di loro (Repubblica Ceca e Romania), dalla decisione di spostare, anche se con tempi e modalità diverse, la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme.