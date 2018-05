Istituto Musicale Sammarinese: Open Day oggi e domani

L’open day dei corsi di strumento si svolgerà presso la Scuola Secondaria Superiore, sede delle lezioni

Alla scoperta dei corsi di strumento nell'open day e delle attività dell’Istituto Musicale Sammarinese.

Chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte, ma anche strumenti a percussione, tromba, violino e violoncello, le lezioni di oggi. Mentre domani anche arpa e sax.

Per quanto riguarda i corsi di Musicagiocando, corsi di propedeutica musicale per bambini da 4 a 7/8 anni una intera settimana di incontri e lezioni aperte fino a venerdì.

Le iscrizioni ai Corsi Propedeutici e Pre Accademici di strumento saranno aperte fino al 31 maggio; sarà invece possibile iscriversi ai corsi di Musicagiocando fino al 30 settembre.

Prosegue la collaborazione con il Conservatorio di Cesena per il corso congiunto di Triennio Accademico di Primo Livello: grazie a questa convenzione sarà possibile iscriversi al triennio universitario in discipline musicali al fine di ottenere un titolo doppio riconosciuto in Italia e a San Marino.

Le iscrizioni per i corsi di Triennio Accademico di Primo Livello saranno aperte fino al 10 agosto 2018.