La Repubblica di San Marino sul prestigioso Daily Mail

Il prestigioso tabloid "Daily Mail", il secondo quotidiano più venduto del Regno Unito, ha dedicato un articolo alla Repubblica di San Marino.



Nell'articolo, intitolato "Tiny San Marino has huge appeal: Exploring the hidden corners of the fifth-smallest nation on the planet", ovvero "La piccola San Marino ha un grosso fascino: Esplorando gli angoli nascosti della quinta nazione più piccola del mondo" il giornalista Rob Crossan ripercorre brevemente la storia del Titano e ne illustra i pregi turistici.



Il quotidiano si sofferma su come San Marino sia una delle repubbliche più antiche del mondo, "lasciata intatta dai predoni, da Garibaldi, da Napoleone e Mussolini" e come il centro storico sia un mix di negozi turistici e "graziosi vicoli tortuosi".



Si parla anche delle istituzioni, ricordando come San Marino dia valore all'equilibrio e all'equità attraverso i Capitani Reggenti, facendo notare che Matteo Ciacci è il Capo di Stato più giovane al mondo.



Uno sguardo anche al di là del centro storico, notando il fascino dei vecchi tunnel ferroviari, del Sentiero della Rupe e del castello di Montegiardino, "dove i gatti dormono sul balcone, i bar all'aperto vendono caffè sublime e la campana solitaria della Chiesa squilla al momento sbagliato".



Un plauso anche al Consorzio Vini di San Marino in cui "più di 100 agricoltori sammarinesi producono uva che finisce nelle 650.000 bottiglie di vino prodotte ogni anno", da gustare con salame, formaggio e pane fatto in casa con olio di oliva.



L'apprezzamento viene anche dai visitatori del sito. Il commento più votato dagli utenti dice "San Marino è assolutamente stupendo ... è come essere in un altro mondo".