Austrian World Summit, Schwarzenegger si rivolge a Trump: "Unisciti a noi"

Si è concluso oggi l'Austrian World Summit di Vienna, un vertice di alto livello sull'attuazione dell'Accordo sul clima di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Un evento organizzato ogni anno dall'ex governatore Arnold Schwarzenegger



Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha chiesto di moltiplicare gli sforzi per combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici, che “sono, semplicemente, una minaccia esistenziale per gran parte della vita del Pianeta, in special modo per quella degli esseri umani”. Guterres ha puntualizzato che nessuna delle sfide che ha incontrato durante il suo mandato è apparsa tanto grande quanto il cambiamento climatico.



Il Segretario Generale ha chiesto una "nuova rivoluzione energetica" per iniziare ancora prima che il mondo finisca i combustibili fossili. Mentre l'organizzatore del summit Arnold Schwarzenegger ha incoraggiato tutti a unirsi alla ricerca di alternative nel campo delle rinnovabili. Rivolgendosi direttamente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha fatto riferimento al suo desiderio di avere tante vittorie. "Se è che vuoi, unisciti a noi”.



Infine l'appello del presidente austriaco Alexander Van der Bellen sulla necessità di prevenire, piuttosto che ridurre i processi "incontrollabili e irreversibili" dei cambiamenti climatici.



Nel video gli stralci degli interventi di Antonio Guterres e Arnold Schwarzenegger