Comunicato RSA di San Marino RTV

La Rappresentanza Sindacale della San Marino RTV chiede ai vertici aziendali e alla Segreteria di Stato agli Esteri, di conoscere - con estrema urgenza - l'andamento delle trattative sulla questione dell'assegnazione internazionale delle frequenze.



Entro il 31 maggio, come noto , dovrà essere presentato un piano definitivo, e la RSA non può ignorare la crescente preoccupazione dei colleghi per il proprio futuro.



Tra le ipotesi circolate in questi mesi, vi era, come noto, quella di una eventuale trattativa in ambito balcanico, che – a nostro parere – non può assolutamente essere presa in considerazione.



Sarebbe invece preferibile – anche in considerazione di un incremento della raccolta pubblicitaria – continuare a puntare all'ottenimento di un canale in grado di trasmettere sull'intero territorio della Penisola italiana.



In questo momento di incertezza il nostro principale obiettivo è continuare a garantire il servizio pubblico nel migliore dei modi, mantenendo tutti i posti di lavoro.



Anticipiamo a tutti i nostri colleghi che, quanto prima, verrà indetta dalla RSA un'Assemblea aziendale per valutare la situazione, saranno invitati a riferire i vertici aziendali ed il Segretario di Stato agli Esteri.