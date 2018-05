San Marino: i bimbi dell'infanzia entrano a Palazzo per l'udienza della Reggenza

Erano più di 300 i piccoli dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia ricevuti in udienza da Stefano Palmieri e Matteo Ciacci.



Tanto che si sono divisi in tre turni sugli scranni del Consiglio Grande e Generale. Li ha presentati Marco Podeschi, segretario di stato e il dirigente scolastico Francesco Giacomini.



I bimbi, attraverso percorsi didattici, hanno iniziato a conoscere la cultura, le tradizioni e le istituzioni del loro Paese e hanno soddisfatto le loro curiosità sul ruolo e le funzioni della più alta magistratura dello Stato.



Una mattinata conclusa dall'invito della Reggenza ai presenti ad esprimere, tramite votazione palese, il gradimento sulla giornata trascorsa a Palazzo Pubblico. Molta curiosità dai piccoli e sicuramente una udienza 'col sorriso' per le massime istituzioni.



Nel servizio le interviste a Francesco Giacomini, dirigente Scuole Infanzia e Marco Podeschi, Segretario Pubblica istruzione