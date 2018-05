17 Maggio: Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia

Il 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale contro l'omofobia e la transfobia.



L'iniziativa, promossa dall'Unione Europea a partire dal 2007 punta a sensibilizzare le persone verso il problema della paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità, della bisessualità e della transessualità.



La ricorrenza viene celebrata in ricordo del giorno in cui, nel 2005, il francese Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l'homophobie, rimosse l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



Oggi è un occasione per tutto il mondo per condannare l'odio e gesti di violenza contro le persone transgender e qualsiasi gesto o forma di violenza legata all'orientamento sessuale delle persone.