Il fascino della Mille Miglia a San Marino, anche Piero Pelù sul Titano

La Mille Miglia è arrivata San Marino. L'ultima tappa per il controllo orario poco fa in piazzale Kennedy. Da qui gli equipaggi si sono mossi alla volta di Arezzo. Piloti da tutta Europa, anche volti noti come quello di Piero Pelù. Nel video l'intervista.