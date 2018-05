Gualtieri: pronte le norme per attrarre i medici a San Marino

Andrea Gualtieri rassicura i medici: “occorre valorizzare le professionalità e rendere attrattivo il lavoro nella sanità in Repubblica”. Il direttore generale dell'Iss ricorda di avere da subito ribadito come, in una ottica di prospettiva, l’Istituto per la sicurezza sociale debba acquisire una sua autonomia gestionale per realizzare gli obiettivi del Piano Sanitario e Socio-Sanitario.



Per fare questo servono norme che rendano attrattiva la nostra realtà per il personale sanitario, partendo dai medici. Il Comitato Esecutivo dell’ISS ha lavorato sulle linee guida di questa riforma confrontandosi con professionisti e tecnici del settore.



La proposta, anticipa Gualtieri, precisa le modalità relative all’assunzione di personale, compara la normativa sammarinese con quella delle realtà limitrofe - in particolare rispetto al rapporto di lavoro tra strutture sanitarie e socio sanitarie - e valorizza le competenze dei professionisti, legando una parte della retribuzione al raggiungimento dei risultati. Rispetto alla futura legge sui medici, Gualtieri evidenzia che le linee guida hanno già ottenuto un parere favorevole da parte dei professionisti ISS.



Infine il Direttore generale chiede, in una fase particolarmente delicata come quella attuale, il sostegno da parte di tutti, per procedere nella stessa direzione e superare così i momenti di criticità presenti già da anni



Sonia Tura