San Patrignano: Borghese e Tomei ai fornelli per beneficenza

A San Patrignano 380 ospiti paganti per la cena di beneficenza che ieri sera ha visto ai fornelli gli chef Alessandro Borghese e Cristiano Tomei. Sono stati loro i protagonisti del secondo appuntamento di Gusta, Ama e Dona, la rassegna culinaria aperta al pubblico, che vede chef rinomati dar vita a menù unici assieme ai ragazzi della comunità per una charity dinner in favore di San Patrignano. Nella grande sala da pranzo i partecipanti hanno gustato insieme ai 1.300 ragazzi in percorso, un menù stellato e, grazie all’acquisto della cena, doneranno l’equivalente dei pasti settimanali per uno dei ragazzi della comunità. Prossimo appuntamento il 20 luglio con lo chef Carlo Cracco.