Apas, una raccolta firme per l'accesso degli animali di affezione nelle strutture sanitarie

La Presidente dell'Associazione Protezione Animali, Emanuela Stolfi, lo aveva preannunciato ai nostri microfoni. Ora è ufficiale. Da domenica 20 maggio, l'Apas raccoglierà le firme per il nuovo Progetto di Legge di iniziativa popolare che disciplina l’accesso degli animali di affezione nelle Strutture sanitarie e Socio sanitarie pubbliche e private in caso di paziente ricoverato. L'Associazione sarà infatti presente alla manifestazione ENER-GP “Energia in movimento”, che si terrà nel pomeriggio a Faetano nella zona industriale di Ca’ Chiavello.



Con questa proposta normativa, si legge in una nota, l'Apas intende venire incontro alle richieste di tante persone costrette a lunghe degenze in ospedale o che vivono in strutture di riposo o socio- sanitarie e desiderano avere la possibilità di incontrare l’amico a 4 zampe cui erano molto legate.



fm