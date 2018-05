San Marino: le scuole Medie incontrano i Capi di Stato

E' stata una mattinata intensa per Palazzo pubblico. Questa volta ad essere ricevuti erano i ragazzi della Scuola Media. Era più di 300, anche loro divisi in tre turni.

Curiosi sia degli aspetti personali dei Capitani Reggenti, sia di quelli più istituzionali. Domande alle quali Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, sorridendo, non si sono sottratti. Non è mancato anche il riferimento a quale futuro per il Paese, in ottica nuove generazioni.



Sentiamo Ezio Righi, dirigente Scuola Media Fonte dell'Ovo