Oggi il matrimonio reale: Meghan sarà accompagnata da Carlo

Tutto pronto al blindatissimo castello di Windsor per le nozze reali tra il principe Harry e l'attrice californiana Meghan Markle. Sarà Carlo ad accompagnare la sposa sull'altare della cappella di St. George dopo il forfait del papà Thomas.



Harry e Meghan saranno duca e duchessa di Sussex. La regina ha concesso i titoli nell'imminenza del matrimonio



C'è anche un coro di musica gospel, fatto arrivare dagli Usa, fra gli elementi di "modernità" inseriti per volontà degli sposi nel matrimonio di oggi nella cappella di St. George del castello di Windsor tra il principe Harry e Meghan Markle. Lo anticipano i media britannici, già impegnati nelle dirette televisive di rito.



Milioni di persone in tutto il mondo seguiranno oggi in diretta Tv le nozze reali. Altre centinaia, scrive la Bbc online, hanno trascorso la notte sui marciapiedi di Windsor per assicurarsi i posti migliori e poter seguire dal vivo la coppia al suo passaggio in carrozza dopo la cerimonia nella cappella di St. George. A loro questa mattina si aggiungeranno altre 100 mila persone circa, che cercheranno di farsi largo nella speranza di intravedere la coppia reale tra la folla.