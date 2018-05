Politiche giovanili: in 48 ottengono l'attestato per un corso antincendio basso rischio

Per la prima volta si è tenuto a San Marino un corso antincendio basso rischio gratuito, rivolto a giovani tra 14 e i 35 anni. Una iniziativa promossa dalla Commissione per le politiche giovanili e la GEM BB. Tutti i partecipanti, 48 in totale, hanno già in mano l’attestato valevole sia sul Titano sia in Italia per i prossimi 5 anni: un certificato certamente spendibile nel mondo del lavoro.