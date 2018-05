Controllo del territorio: dal 22 Gendarmi su moto elettrica, parte la sperimentazione

All’insegna della sostenibilità, dal prossimo 22 maggio la Gendarmeria effettuerà un test per sperimentare la moto elettrica commercializzata dalla società Zero Motorcycles di Modena.



Il motociclo, equipaggiato con kit moto pattuglia, con lampeggianti e sirene, sarà utilizzato dai militari per il pattugliamento del territorio in abbinamento alle “Aprilia Pegaso” già in dotazione.



L’esemplare che circolerà sulle nostre strade sarà il modello DS ZF 6.5. La trasmissione è diretta senza frizione con cinghia in fibra di carbonio. Il veicolo pesa 144 kg.