Frequenze TV: la RSA della San Marino RTV ha incontrato il DG Carlo Romeo

Si è parlato della questione dell'assegnazione internazionale delle frequenze, questa mattina, nell'incontro tra la Rappresentanza Sindacale della San Marino RTV e il DG Carlo Romeo. Un confronto richiesto nei giorni scorsi, dalla RSA, per ottenere informazioni sull'andamento delle trattative riguardanti questo tema cruciale per il futuro dell'Emittente di Stato. Il Direttore Generale ha ribadito l'impegno a fare il possibile per l'ottenimento di un canale in grado di trasmettere sull'intero territorio della penisola italiana; confermata inoltre la secca bocciatura dell'ipotesi di una trattativa in ambito balcanico. Previsto, per dopodomani, un incontro tra la Rappresentanza Sindacale e il Segretario di Stato Nicola Renzi, in vista della prossima – e decisiva - tornata di confronti, a Roma, tra le delegazioni di Italia e San Marino.