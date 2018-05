Cammino di Santiago: arrivati i sammarinesi partiti un mese fa



Dopo 28gg e 799km percorsi, l'ex Capitano Reggente Giovanni Francesco Ugolini e Andrea Paesini hanno terminato il cammino di Santiago de Compostela.



Un pellegrinaggio difficile sia fisicamente che mentalmente ma al contempo impregnato di intense emozioni ed in un clima di pace quasi irreale per il d'oggi. Un mondo, quello del cammino, fatto di etnie diverse che, passo dopo passo, si interrogano su cosa esso sia, su cosa possa sostenerlo e su come possa essere paragonabile alla vita che ci appartiene ed a quali inciampi questa riserva; per poi riprendere il cammino dei propri giorni con il ricordo indelebile dei propri passi.



Dopo aver ottenuto la Compostela hanno incontrato l' Arcivescovo di Santiago Monsignor Julian Barrio con il quale si intrattenevano per poi consegnargli il messaggio di pace affidatogli dal Vescovo di San Marino-Montefeltro Monsignor Andrea Turazzi