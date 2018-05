Gendarmeria, presto in servizio due nuove moto elettriche

Sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Questa mattina la gendarmeria ha testato le prime due moto elettriche per il servizio di pattugliamento del territorio. Presente nell'occasione il Comandante del Corpo, Maurizio Faraone. I mezzi, commercializzati da una società di Modena, sono equipaggiati con lampeggianti e sirene e affiancheranno le “Aprilia Pegaso” già in dotazione. Grazie a display digitali ogni agente potrà personalizzare i vari settaggi secondo lo stile di guida. A fine giornata sarà sufficiente collegare i mezzi alla corrente elettrica per prepararli ad un nuovo servizio.