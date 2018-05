Frequenze tv: la RSA della San Marino RTV ha incontrato il Segretario di Stato Renzi

Come annunciato nei giorni precedenti, questa mattina la Rappresentanza Sindacale Aziendale della San Marino RTV ha incontrato – a Palazzo Begni – il Segretario di Stato agli Affari Esteri. Oggetto del confronto la trattativa sulle frequenze internazionali: cruciale per il futuro della Radiotelevisione di Stato.



Il Segretario Nicola Renzi ha espresso la massima disponibilità nella ricerca – nelle sedi opportune - di una soluzione soddisfacente, e il pieno appoggio al personale dell'Azienda.



La RSA ha comunicato alla Segreteria che, nei prossimi giorni, si attiverà per incontrare i Parlamentari italiani eletti nel circondario.