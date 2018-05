Giornata per la biodiversità, in Italia il 31% degli animali vertebrati è a rischio di estinzione

Ieri, 22 maggio, si è celebrata la Giornata istituita dalle Nazioni Unite per tutelare le varietà della natura minacciate sempre più spesso dalle attività umane

La Giornata mondiale della biodiversità. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000, l'edizione di quest'anno segna il 25esimo anniversario dell'entrata in vigore, nel 1993, della Convenzione sulla diversità biologica. Questo documento rappresenta lo strumento legale internazionale per "la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche" ed è stato ratificato da 196 nazioni. Sin dalla sua istituzione, ha come scopo la tutela della flora e della fauna mondiali, la cui sopravvivenza è sempre più spesso minacciata, in particolare dalle attività umane. Tra i pericoli principali, la distruzione degli habitat, a partire dalle foreste, dimora dell'80% delle specie esistenti nel mondo, e il bracconaggio. A queste si aggiungono caccia, pesca, agricoltura intensiva, urbanizzazione e inquinamento. Dal 1500 ad oggi le specie estinte documentate sono 765, di cui 79 mammiferi, 145 uccelli, 36 anfibi. Attualmente ogni settimana si estinguono tra 10 e 690 specie, in gran parte sconosciute. In Italia l'annuario dei dati ambientali Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, segnala che 6 specie si sono estinte in tempi recenti: 2 pesci storioni, 3 uccelli (di cui la gru) e un anfibio. Un po' come se si stesse distruggendo la biblioteca della vita.



Filippo Mariotti