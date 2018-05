Internet delle cose e 5G: San Marino come prima "smart Country" in Europa

Tra i benefici, l'alta velocità di trasmissione dati. Entro la fine dell'estate, ha annunciato Tim, saranno adeguati i primi siti mobili alla nuova interfaccia 5G.

Obiettivo: far diventare San Marino la prima "smart Country" in Europa, cioè il primo Stato “intelligente” in cui gli oggetti di casa, i mezzi di trasporto e le persone sono collegate tra loro con la tecnologia 5G. Al Kursaal l'evento di TIM San Marino che, insieme ad altri noti marchi tecnologici, ha fatto conoscere quello che sarà il futuro delle telecomunicazioni.



Il 5G è una piattaforma di ultima generazione che sfrutta una connessione mobile ad alta velocità. In base ai piani, renderà possibile il cosiddetto “Internet delle cose”. Saranno connessi senza fili in Rete, per esempio, i contatori di acqua e gas per monitorare consumi e perdite, gli autobus che trasmetteranno informazioni su traffico e qualità dell'aria, i parcheggi che comunicheranno la disponibilità di posto e permetteranno di pagare con i dispositivi personali, fino alle telecamere di sicurezza gestite dalle forze dell'ordine.



Ma si potranno anche visitare le attrazioni turistiche del Titano a distanza, tramite realtà virtuale. Per fare questo bisognerà adeguare le antenne e gli impianti di trasmissione in territorio.



Mauro Torresi



Nel video, le interviste ad Andrea Zafferani (segretario di Stato alle Telecomunicazioni) e a Cesare Pisani (amministratore delegato Tim San Marino)